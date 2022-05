Compleanno Tonali, il Milan: “Auguri a un milanista speciale”

Oggi è il compleanno di Sandro Tonali, centrocampista del Milan che compie 22 anni. Gli auguri del club rossonero sui social

Oggi è una giornata speciale in casa Milan. Sandro Tonali, centrocampista rossonero, compie nella giornata di oggi 22 anni. Compleanno da festeggiare in ritiro e in campo, visto che, alle 20:45, c'è la partita del Bentegodi contro il Verona. Il regalo migliore sarebbe ovviamente la vittoria, che consentirebbe alla squadra di Pioli di scavalcare nuovamente l'Inter in classifica. Tornado a Tonali, ecco gli auguri del Milan sui propri account social: "Una domenica speciale per un milanista speciale. Buon compleanno, Sandro". Intanto Maldini vuole un grande talento che si sta mettendo in mostra