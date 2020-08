Como Tv, realizzato uno speciale in onore di Stefano Borgonovo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: comofootball.it)

Attaccante e lottatore, padre e guerriero. Stefano Borgonovo è stato un punto di riferimento dei nostri tempi e del nostro calcio.Como Tv, la OTT del Como 1907, lancia il secondo mini-documentario della serie “Stories”, questa volta dedicato a un calciatore che è stato e continua ad essere un simbolo di Como. Il documentario, attraverso la voce di sua figlia Alessandra, di Luca Fusi, suo ex compagno di squadra fin dalle giovanili e Alessio Iovine, centrocampista del Como che da Borgonovo venne allenato a inizio carriera, racconta tutte le dimensioni di Stefano, padre affettuoso, attaccante, allenatore e soprattutto Uomo. Il mini-documentario, come tutti quelli della serie, è girato sia in 16/9 che nel formato in 9/16, per poter essere guardato interamente anche da uno smartphone e che ne fa uno dei primi esperimenti in questo senso. Dopo la storia di Gigi Meroni il Como omaggia quindi un’altra delle sue figure storiche e più rappresentative. Marco Demicheli ricostruisce la vita e la carriera di Stefano, dai primi giorni a Orsenigo fino ai trionfi nazionali e europei con Fiorentina e Milan. Dai pomeriggi passati a giocare con i figli fino al periodo da allenatore delle giovanili del Como. Dalla scoperta della malattia fino alla lotta, attraverso una Fondazione, per sensibilizzare l’opinione pubblica e, soprattutto, dare una mano e continuare a farlo anche quando “la stronza” ce lo ha portato via.

Borgonovo è un patrimonio del calcio italiano e del Como, un esempio meraviglioso per tutti. Poterlo raccontare così, anche grazie al contributo di Alessandra, di chi l’ha conosciuto ed amato, ai materiali esclusivi e all’archivio, è un modo speciale per ricordarci che Stefano è ancora con noi, tutti i giorni. I nostri mini-doc hanno proprio questo obiettivo: far conoscere a tutti storie ricche di umanità, come quella di Borgonovo” ha detto Goffredo d’Onofrio Director of Sport Channel Development di SENT.

QUESTO IL LINK: https://comotv.com/watch?v=vd97849315

