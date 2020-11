Chisoli (Pres. Spezia): “Pobega sta facendo benissimo, ma è del Milan”

Stefano Chisoli su Tommaso Pobega

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato così di Tommaso Pobega, centrocampista del club bianconero in prestito dal Milan: “Pobega sta facendo benissimo, siamo contentissimi ricordando che però è del Milan”, riporta il sito napolimagazine.com. Il centrocampista classe 1999 è reduce da due reti nelle ultime due gare, contro Juventus e Benevento. Davvero un ottimo impatto con la Serie A per Pobega che, ricordiamo, è al debutto nella massima categoria dopo le esperienze in B e in C con Pordenone e Ternana.

