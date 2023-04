Chelsea, svolta clamorosa: esonerato Graham Potter

Hanno del clamorose le ultime notizie provenienti dall' Inghilterra , in particolar modo da Londra . Il Chelsea annuncia l'esonero immediato di Graham Potter , allenatore arrivato dal Brighton solo 7 mesi fa. Ecco il comunicato della squadra londinese.

"Il Chelsea FC ha annunciato che Graham Potter ha lasciato il club. Graham ha accettato di collaborare con il Club per facilitare una transizione graduale. Nel suo tempo con il club, Graham ci ha portato ai quarti di finale di Champions League, dove affronteremo il Real Madrid. Il Chelsea desidera ringraziare Graham per tutti i suoi sforzi e contributi e gli augura ogni bene per il futuro".