Champions League, con Qatar 22 ci sarà una fase a gironi sprint | News

Con un Mondiale in pieno inverno, i gironi di Champions League verranno definiti entro il 2 novembre: stesso destino per Europa e Conference League

Dal 21 novembre al 18 dicembre del 2022 andrà in scena il Mondiale che avrà luogo in Qatar. Un Mondiale che verrà disputato in pieno inverno, in quanto non è umanamente possibile giocare in quella parte del mondo in estate a causa delle elevate temperature. Secondo quanto riporta 'gazzetta.it', inevitabilmente i gironi di Champions League subiranno una modifica. Sul sito della UEFA - riferisce la 'rosea' - sono infatti rese note le date della fase a girone. Si inizierà il 6 e 7 settembre, con l'ultima giornata fissata l'1 e il 2 novembre. Meno di due mesi, dunque, per scoprire chi accederà agli ottavi di finale. Stesso destino toccherà anche ad Europa e Conference League: si partirà l'8 settembre e si concluderà il 3 novembre.