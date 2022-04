Cessione Milan, Pellegatti: “Si lavora ad un rapido closing” (VIDEO)

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato questa mattina della cessione del Milan sul suo canale Youtube. Ecco gli ultimi aggiornamenti

La cessione del Milan potrebbe arrivare molto presto. A dirlo è il giornalista Carlo Pellegatti sul suo canale ufficiale Youtube. Pellegatti, oltre a parlare della scomparsa dell'attrice Catherine Spaak e della vittoria del Real Madrid di Ancelotti sul Siviglia, si è soffermato sulla vendita della società. Ecco cosa ha detto: "Non ci sono grandissime notizie. Ma possiamo dare una certezza: in questo momento le trattative per la cessione del Milan non si svolgono a Milano, ma tra il Bahrein e Londra. Difficile ipotizzare strategie e soprattutto nomi". Intanto si punta a un centrocampista.