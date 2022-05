Cessione Milan, Financial Times: “Investcorp-Elliott: trattative sospese”

Secondo il 'Financial Times', Investcorp avrebbe deciso di sospendere le trattative con il fondo Elliott per l'acquisto del Milan

Secondo quanto riferisce il 'Financial Times', Investcorp sarebbe uscito dalla corsa per l'acquisto del Milan . Dunque RedBird sarebbe il papabile candidato per l'acquisto del club rossonero.

Secondo il quotidiano economico-finanziario, il fondo del Bahrein ha deciso di sospendere le trattative con Elliott dopo che non è stato in grado di raggiungere un accordo nell'arco di sei mesi di dialogo e trattative anche se il motivo del fallimento delle trattative non è ancora chiaro.