Cardinale: “Un Milan al vertice del calcio europeo e mondiale”

Gerry Cardinale, managing partner di RedBird, è nuovo azionista di maggioranza del Milan. Ecco la sua visione per il futuro rossonero

RedBird ha completato l'acquisizione del Milan dal fondo Elliott per 1,2 miliardi di euro. Per l'occasione, il nuovo proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale , Fondatore e Managing Partner di RedBird, ha dichiarato quanto segue.

"La nostra visione per il Milan è chiara: supporteremo i nostri talentuosi giocatori, allenatori e staff nel loro impegno a raggiungere il successo in campo e per consentire ai nostri tifosi di condividere le straordinarie esperienze di questo Club storico".