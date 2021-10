Cellino punge Juventus e Inter: “Le perdite c’erano prima della pandemia”

Cellino, presidente del Brescia e uomo di calcio da anni, ha parlato della situazione economica di Juventus e Inter. Che stoccata...

Duro attacco di Massimo Cellino alla Juventus e all'Inter, i due club italiani con le perdite più importanti a bilancio. Il presidente del Brescia e uomo di calcio ormai da tanti anni, ha sottolineato come quella della pandemia possa essere solo una scusa per nascondere i problemi economici dei club, che erano già presenti prima della pandemia da Coronavirus. Ecco infatti le sue parole a Teletutto: "Non è un mistero che Juventus e Inter siano fortemente indebitate. Se penso all'Inter, dico che lo Scudetto dell'anno scorso non è stato meritato. Lo meritava il Milan, che è arrivato secondo con una condotta societaria che lo sta portando a risanare i debiti. All'Inter invece non hanno pagato gli stipendi".