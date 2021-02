Milan da Scudetto? L’opinione

L’ex calciatore Amedeo Carboni, ai microfoni di ‘TMW Radio’, ha parlato della lotta scudetto che coinvolge diverse squadre, Milan compreso. Ecco le sue dichiarazioni: “Il momento non è idoneo per Gattuso, ma è sicuro che Milan, Inter e Juve abbiano qualcosa in più. La speranza di vincere lo Scudetto è un conto, ma guardandoci bene c’è un livello differente”. In Spagna sicuri: “Donnarumma non rinnova”. Ecco dove andrà >>>