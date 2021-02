Campionato serbo, la Stella Rossa vince 2-1 contro lo Spartak Subotica

Stella Rossa, vittoria in campionato per 2-1

Morali opposti per Milan e Stella Rossa, avversari nei sedicesimi di Europa League giovedì 25 febbraio alle ore 21. Se i rossoneri hanno subito una brutta sconfitta nel derby contro l’Inter, la squadra di Dejan Stankovic continua a volare nel campionato serbo. Dopo la vittoria in trasferta per 2-1 contro lo Spartak Subotica, i biancorossi hanno consolidato il primo posto in classifica, portandosi a sei punti dal Partizan nonostante una partita ancora da recuperare.

