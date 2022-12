Çalhanoğlu rosica ancora: il Milan, lo scudetto e i cori di Ibra

Hakan Çalhanoğlu negli ultimi mesi ha subito provocazioni e ne ha fatte a sua volta. Dallo scudetto del Milan ai cori di Ibrahimovic

Fabio Barera

L'addio di Hakan Çalhanoğlu aveva destato più di qualche ira da parte dei tifosi rossoneri, per molteplici motivi. Ad esempio per il fatto di aver chiesto un adeguamento del proprio contratto alla dirigenza del Diavolo salvo poi accettare la proposta dei cugini dell'Inter, che parrebbe essere a cifre minori.

Un altro aspetto è proprio l'aver abbracciato il progetto dell'Inter, da sempre eterno rivale del Milan, dopo che con i rossoneri aveva trovato la definitiva consacrazione. Un atto ritenuto, da molti supporter del club di via Aldo Rossi, altamente irrispettoso nei confronti di chi gli aveva dato fiducia, mostrando le sua qualità per la prima volta al campionato di Serie A.

Il rapporto con i compagni, però, non sembrava così incrinato da giustificare tutte le provocazioni che sono nate nei mesi successivi al suo addio. Le scelte professionali di ciascun giocatore sono personali e il fatto che in diverse occasioni ci siano stati sfottò, rivela una evidente delusione da parte di Ibrahimovic e compagni per la decisione di Çalhanoğlu di trasferirsi in nerazzurro.

Milan, Çalhanoğlu e il rapporto con gli ex compagni — A peggiorare ulteriormente i rapporti, già non idilliaci, tra il turco e il Milan ci sono le molteplici dichiarazioni del mediano ex Bayer Leverkusen che ha diverse volte sostenuto di ritenere da sempre l'Inter una squadra migliore del Diavolo. Ed anche la polemica esultanza dopo il gol nel derby, quando si porta le mani intorno alle orecchie per sentire meglio i fischi dei suoi ex tifosi, non è stata una scelta propriamente azzeccata.

Da qui le reazioni, quasi obbligatorie dei suoi vecchi compagni al Milan, con Ibrahimovic che in più di un'intervista gli ha tirato delle frecciatine neanche troppo velate. A questo si aggiunge anche il coro inneggiato dallo svedese durante il giro che il pullman ha compiuto per i festeggiamenti dello scudetto. Quello stesso scudetto che Çalhanoğlu intanto non ha ancora conquistato.