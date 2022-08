MERCATO MILAN E TOP NEWS – Sollievo Tonali, occhi su Fofana e Acerbi

Un lunedì 8 agosto ricco di news in casa Milan. A farla da padrone è come sempre il calciomercato. La sessione estiva si è aperta lo scorso 1° luglio e sono già tante le trattative in ballo per i rossoneri. Aggiornamenti sugli affari del club di via Aldo Rossi. Si parte dalle condizioni di Sandro Tonali, uscito per infortunio contro il Vicenza. Acerbi sempre monitorato per la difesa, mentre siamo in una fase di stallo per Diallo e Tanganga. Bakayoko rimane in uscita, si cerca una soluzione. Nel frattempo arriva una cessione ufficiale. Diversi, invece, i nomi per il centrocampo. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.