MERCATO MILAN E TOP NEWS – De Ketelaere escluso, Ziyech in piedi

Una domenica 17 luglio ricca di news in casa Milan. In primo piano c'è come sempre il calciomercato. Sono passate più di due settimane dall'apertura ufficiale della sessione estiva. Si lavora sia per chiudere alcune trattative già impostate nei mesi scorsi sia per intavolarne di nuove. Aggiornamenti sugli affari in entrata ed in uscita. Si parte da De Ketelaere, come sempre nome in primissimo piano, per arrivare alle ultime su Ziyech e Kalulu. Potete trovare queste e molte altre news sul Milan (e non solo) visitando il nostro sito oppure scorrendo le prossime schede.