Milan, Botman è davvero meglio di Bremer? Caratteristiche a confronto

Dopo l'infortunio di Simon Kjaer, il Milan si è messo alla ricerca di un difensore centrale sul calciomercato. Il diktat è stato subito chiaro è deciso, vale a dire prendere un giocatore davvero in grado di poter garantire un salto di qualità. Questo profilo per la dirigenza aveva un nome e un cognome: Sven Botman. I rossoneri ci hanno provato per tutta la sessione di gennaio, ma il Lille non ne ha voluto sapere di liberarsi di uno dei sui migliori calciatori a metà stagione. Per questo motivo il Diavolo ha deciso di non acquistare nessuno. Il suo arrivo però sembra solo posticipato di qualche mese, perché non sembrano esserci dubbi per quanto riguarda il mese di giugno.