Calciomercato – Benevento, ufficiale l’arrivo di Lapadula: il comunicato

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Dopo il campionato record culminato con l’approdo in Serie A, il Benevento pensa a sistemare la squadra per competere al meglio. Il club sannita, attraverso un comunicato, ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dell’ex Milan Gianluca Lapadula. Da un ex all’altro: l’attaccante verrà allenato da Filippo Inzaghi. La nota del club:

“Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Lapadula. L’attaccante ha sottoscritto con il club sannita un contratto fino al 30 giugno 2023“.

