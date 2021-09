Cakir, non solo Milan. Il turco ha danneggiato tutte le italiane

Per crescere è giusto non porsi alibi, ma la direzione di gara dell'arbitro Cakir in Milan-Atletico Madrid, non è stata ottimale, per usare un eufemismo. Prima il rosso fiscale a Franck Kessie e soprattutto il rigore inesistente che ha regalato la vittoria agli spagnoli. In realtà, come riportato da gazzetta.it, non è la prima volta che l'arbitro danneggia le italiane: in 32 partite sono arrivate 10 vittorie, 4 pareggi e ben 18 sconfitte. Esaminiamo i vari episodi squadra per squadra.