Cagliari-Milan, Pioli: “Organico competitivo, siamo pronti”

MILAN NEWS – Ancora tantissime assenze, ma Stefano Pioli non abbassa la testa. L’allenatore rossonero non prende scuse ed è convinto che la squadra sia pronta per Cagliari-Milan, nonostante tutto. Oggi Pioli ha parlato in conferenza stampa e ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio su questo. Ecco le sue parole: “Stagione particolare per tutti. Un mese fa avevo quasi tutti, poi giocando spesso può succedere. Noi abbiamo dimostrato di essere compatti e vogliosi. Il club mi ha messo a disposizione un organico competitivo. Siamo pronti”.

