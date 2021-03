Bosnia Erzegovina, positivo al Covid il ct Petev. Negativo il milanista Krunic

Le ultime notizie sul Milan. Impegnato con la sua Nazionale, Rade Krunic è risultato negativo al Covid dopo la positività del ct Petev

Rade Krunic, centrocampista bosniaco del Milan, è attualmente impegnato con la sua Nazionale in vista delle gare per le qualificazioni al prossimo mondiale in Qatar nel 2022. All'interno del gruppo squadra, il commissario tecnico della Bosnia Erzegovina, Ivaylo Petev, è risultato positivo al Covid 19. Nessun pericolo, invece, per l'ex Empoli che è risultato negativo al tampone. Tra l'altro, il giocatore rossonero aveva già contratto il coronavirus nel mese di gennaio che gli impedì di giocare la gara contro la Juventus.