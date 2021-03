Bonucci: “Priorità alla salute, ma sarebbe importante giocare con i tifosi”

Bonucci ha parlato prima di Italia-Bulgaria. Ecco le sue dichiarazioni, anche sui possibili tifosi allo stadio.

Oggi ha parlato Leonardo Bonucci , alla vigilia di Italia-Bulgaria , secondo match di qualificazione ai Mondiali del 2022. Dopo il successo all'esordio, gli azzurri vogliono bissare. Il difensore della Juventus , ed ex Milan , classe 1987, ha parlato ai microfoni della Rai. Ecco le sue parole: "È ovvio che segnare è sempre un valore aggiunto anche per i conteggi che vanno fatti. Il nostro obiettivo deve essere uno: è quello di vincere tutte le partite da qui al Mondiale perché poi diventa difficile fare i calcoli. Le vinci tutte e passano tutti i problemi".

Sui tifosi all'Olimpico il 7 aprile: "Ovvio che la priorità è la salute. Sappiamo gli sforzi che stanno facendo il Presidente e il Governo per far sì che quell'11 giugno del 2021 apra l'Olimpico con il numero che ci consentirebbe di avere tifosi presenti. Per noi sarebbe importante giocarlo in casa e sono sicuro che tutte le parti chiamate in causa faranno il massimo affinché la Nazionale possa giocare a Roma con i tifosi sugli spalti".