Bollettino Coronavirus – 26.062 i malati, 2.989 in più di ieri. Anche i decessi in aumento

ULTIME NEWS – La Protezione Civile, nel consueto bollettino giornaliero, ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione coronavirus in Italia. Le persone contagiate sono 26.062, ben 2.989 rispetto ai numeri di ieri. In aumento anche i decessi, 2.503 (345 in più rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva salgono a 2.060 (209 in più rispetto a ieri), ma ci sono anche buone notizie che riguardano le persone guarite: 2.941 (192 in più rispetto a ieri). Intanto ecco le parole di Rafael Leao sull'emergenza coronavirus, continua a leggere >>>

