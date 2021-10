Boban, l’amore per il Milan è intatto. Ma le frecciate a Gazidis…

Zvonimir Boban, ex dirigente AC Milan | (credits: Getty images)

Zvonimir Boban non è mai banale. L'ex giocatore del Milan regala sempre spunti molto interessanti così come è successo quest'oggi con l'intervista al settimanale Sportweek. Il croato ha ribadito il suo amore per il Milan, ma allo stesso tempo ha lanciato qualche frecciata alla dirigenza e alla proprietà rossonera. Andiamo nel dettaglio e scopriamo insieme i vari punti affrontati da Boban.