Bilancio Milan, ottime notizie: +40% di ricavi rispetto all’anno scorso

Il progetto finanziario del Milan procede a gonfie vele: si registra il 40% in più dei ricavi rispetto all'anno scorso: le ultime news

Costruire un Milan competitivo, ma in maniera sostenibile. Il progetto rossonero è chiaro dal momento in cui il fondo Elliott si è ritrovato il club tra le mani. Una filosofia tanto chiara, quanto funzionante. La squadra di Stefano Pioli, attualmente, occupa infatti il primo posto in classifica in Serie A a otto giornate dalla fine. Se il punto di vista tecnico soddisfa a pieno non si può dire certamente il contrario di quello economico.