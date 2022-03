Biglietti Milan, da domani aperta la vendita per la gara contro il Bologna

A partire dalla giornata di domani saranno disponibili i biglietti di Milan-Bologna, gara valida per la 31 giornata di Serie A

"Il mese di aprile del Milan si aprirà con la sfida casalinga contro il Bologna valevole per la 31esima giornata di Serie A. Sono 179 i precedenti totali tra le due squadre con un bilancio di 85 vittorie rossonere, 45 pareggi e 49 successi rossoblu. La sfida di andata, giocata ad ottobre, ha visto gli uomini di Pioli imporsi per 4-2 in terra emiliana : doppio vantaggio milanista firmato da Leão e Calabria , rimonta del Bologna con un'autorete di Ibrahimović e un gol di Barrow e firme decisive di Bennacer e Ibra .

Il costo dei biglietti per Milan-Bologna parte da 5€ nella fase dedicata ad abbonati e CRN e da 9€ in vendita libera. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale a partire da 5€ in settori dedicati se accompagnati da un adulto e, per gli Over 60, prezzi scontati a partire da 9€.