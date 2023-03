Berlusconi ricoverato al San Raffaele: presto verrà dimesso

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, è stato ricoverato al San Raffaele, ma presto verrà dimesso dall'ospedale

Sebbene al momento sia il proprietario del Monza , i tifosi del Milan continuano a ricordare con piacere Silvio Berlusconi , sotto la cui dirigenza il Diavolo ha conquistato molti trofei. Il Cavaliere, nella giornata di ieri, è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele , come già gli era successo più di un anno fa.

Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza l'ex presidente del Milan si sarebbe recato in ospedale per dei semplici controlli dopo aver accusato dei dolori. Nonostante ciò, pare che possa essere già dimesso nella mattinata di mercoledì 29 marzo, il che porta a pensare che non sia nulla di grave.