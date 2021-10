Bergonzi su allenatori e arbitri: “Basta con le proteste”

L'ex arbitro Bergonzi ha parlato di uno degli argomenti caldi di questi giorni: le espulsioni degli allenatori in Serie A, ecco le sue parole

Si sta parlando tanto degli arbitri e degli allenatori ed è intervenuto anche Mauro Bergonzi, ex fischietto. Ai microfoni di TMW Radio ha dichiarato: "Non si possono fare polemiche dove non ci possono essere, visto che ci sono le immagini. Tolto Orsato, sono tutti ragazzi ancora in fase di crescita. E poi dico basta con le proteste degli allenatori, più metti pressioni agli arbitri e più si comportano così. Giusta l'espulsione di Mourinho, ingiusta quella di Spalletti che non lo aveva preso in giro. Basta invece con Gasperini, che non deve dire più certe cose. Io non avrei mai fischiato rigore su Anguissa, fossi stato al VAR avrei chiamato l'arbitro a rivederselo".