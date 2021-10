Bennacer, Tonali e Kessie: una miniera a centrocampo per il Milan

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul trio di centrocampo del Milan composto da Ismael Bennacer, Sandro Tonali e Franck Kessie

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul trio di centrocampo composto da Bennacer , Tonali e Kessie . L'algerino ha deciso la partita contro il Bologna grazie a un bellissimo tiro al volo. I gol a centrocampo sono importantissimi per Pioli: l'anno scorso li segnava praticamente solo Franck Kessie, mentre ora le cose sembrano essere cambiate.

In questa stagione il centrocampo rossonero ha già segnato 4 gol e totalizzato 2 assist in 9 giornate. Il bilancio potrà sicuramente migliorare, anche perchè Pioli ruota con maestria tutti i componenti della rosa. Prima ancora di Bennacer era stato Tonali a segnare sia su punizione contro il Cagliari e sia a Bergamo contro l'Atalanta. Bene anche Kessie, che ha segnato un gol importante contro il Verona su calcio di rigore

Resta da recuperare alla causa Bakayoko. L'ex Chelsea ha giocato spezzoni contro Porto e Bologna, ma le due gare hanno detto che il francese è ancora lontano dalla migliore condizione. Kessie, come detto, ha segnato contro il Verona, ma non abbiamo ancora visto il Franck trascinante della scorsa stagione. Il prossimo ciclo di partite, tra Torino, Roma, Porto aiuterà davvero a capire lo stato di forma del Presidente. Pioli ha bisogno di tutti per provare a vincere lo scudetto. Milan, ecco il trequartista da sogno per gennaio! Cifre e dettagli >>>