Benevento-Milan, Pioli su Inzaghi: “Gli avrei trovato un posto in attacco”

MILAN NEWS – Si riparte da Benevento-Milan, 15^ giornata del campionato di Serie A. Una sfida che vede anche e soprattutto il confronto di Filippo Inzaghi con la sua ex squadra, quella con cui ha più presenze da giocatore, con cui ha vinto tutto da protagonista e con cui ha esordito in panchina. Oggi ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli e, interrogato sul lavoro del collega ha risposto così: “Giovane o meno, i rischi ci sono sempre. L’importante è avere idee e personalità. Un metodo di lavoro. Penso che Inzaghi sia stato un campione e una persona intelligente. Penso sia cresciuto, facendo tesoro delle proprie esperienze. Può diventare un ottimo allenatore”.

Poi, gli è stato chiesto se, con Inzaghi a disposizione davanti, sarebbe stato in grado di farlo giocare insieme a Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, che continua a giocare e stupire: “Credo che avrebbe sempre trovato posto, anche se noi abbiamo trovato equilibrio. Lui ha rappresentato il massimo. Sapeva sempre dove arrivava il pallone, sarebbe stato sicuramente utile”.

