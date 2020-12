Beneficienza, all’asta la maglia di Ibrahimovic. E batte tutti (anche qui)

MILAN NEWS – Un inizio di stagione strepitoso, i più scettici messi a tacere. Zlatan Ibrahimovic continua a stupire tutti, dentro e fuori dal campo. Lo svedese, insieme all’Onlus per il calcio disabile “Insuperabili”, ha messo in vendita su Charity per beneficienza la sua maglietta, insieme a quelle di tanti altri campioni. Al momento la casacca dell’attaccante classe 1981 è quella venduta a un prezzo più alto, davanti a Giorgio Chiellini, capitano della Juventus. Un’altra piccola soddisfazione per Ibra, anche doppia visto che più questo primato sarà importante e più del bene sarà fatto. Per partecipare all’asta e aggiudicarsi una delle magliette, basta cliccare qui.