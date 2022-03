Belgio, i convocati del ct Martinez: presente anche Alexis Saelemaekers

Il C.T della Nazionale belga, Roberto Martinez, ha stilato la lista dei convocati per le sfide amichevoli: presente anche Saelemaekers

Alexis Saelemaekers, dopo un ottimo avvio di stagione con la maglia del Milan, non sta vivendo un grande momento di forma. L'esterno destro belga, infatti, al momento non è un titolare inamovibile come dimostrano le recenti panchine, con Junior Messias che ha giocato con più frequenza al suo posto. Con la maglia rossonera, l'ex Anderlecht quest'anno ha disputato 38 partite tra campionato, Champions League e Coppa Italia, segnando appena due gol e fornendo tre assist ai suoi compagni. Nonostante ciò, Saelemaekers è stato convocato dal Commissario Tecnico del Belgio Roberto Martinez, Nazionale che sarà impegnata nelle due amichevoli contro l'Irlanda e il Burkina Faso. Ecco, di seguito, i convocati dei 'diavoli rossi'.