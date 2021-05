Atalanta-Milan, un ballottaggio in attacco. Ibra e Gabbia unici assenti

Le ultime notizie da Milanello. Milan che, contro l'Atalanta, dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic e Matte Gabbia. Ballottaggio in attacco

Continua l'avvicinamento del Milan all'importantissimo match contro l'Atalanta, valido per la 38^ giornata di Serie A. Stando alle ultime da Milanello riferite da 'TuttoMercatoWeb' Stefano Pioli dovrà fare a meno soltanto di Zlatan Ibrahimovic e Matteo Gabbia per la trasferta di Bergamo. Per quanto riguarda le indicazioni strettamente legate al campo attenzione al ballottaggio ancora vivo in attacco tra Rafael Leao e Brahim Diaz. Alexis Saelemaekers e Hakan Calhanoglu sono sicuri di un posto sulla trequarti dietro Ante Rebic. Intanto clamorosa notizia su Arnault, accostato al Milan per mesi e mesi.