Verso Atalanta-Milan, recuperato Tonali: in campo dal primo minuto

Il centrocampista italiano non era nemmeno entrato in distinta per la gara contro l'Udinese, ma stando a quanto riporta la redazione di SkySportora Tonali avrebbe smaltito del tutto il problema fisico. Infatti, in vista del match delle 20.45 di domenica contro l'Atalanta, Pioli dovrebbe schierare la medesima formazione vista a San Siro contro i friulani con la possibile eccezione dettata dal ballottaggio tra lo stesso Tonali - decisamente favorito - e Krunic.