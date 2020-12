Arnault, acquisto da capogiro: compra Tiffany per 16 miliardi di dollari

Arnault ingrandisce il suo impero

ULTIME NOTIZIE ALTRE NEWS – Che il fondo Elliott Management Corporation non abbia intenzione di investire a lungo termine nel Milan è cosa nota; per questo motivo c’è bisogno di pensare anche al futuro. In tal senso le voci su un interessamento di Bernard Arnault nell’acquistare il club rossonero non si sono mai spente nonostante le diverse smentite. Nel frattempo il plurimiliardario francese, proprietario della compagnia di lusso LVMH, ha comprato il marchio Tiffany per la cifra di 16 miliardi di dollari. Si arricchisce sempre di più l’impero di Arnault che, in caso di acquisto del Milan, potrebbe davvero tornare a far sognare i tifosi rossoneri con investimenti da capogiro. Intanto c’è che si schiera apertamente contro la partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo: ecco il comunicato >>>