Abramovich: “Vendo il Chelsea. Il ricavato andrà alle vittime della guerra”

Roman Abramovich ha deciso di vendere il Chelsea in seguito al conflitto tra Russia e Ucraina. Queste le dichiarazioni apparse sul sito ufficiale del club inglese, in cui si dice pronto a devolvere i proventi della cessione alle vittime della guerra: "Voglio affrontare le notizie dei media relative alla mia volontà di cedere il Chelsea. Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l'interesse del club e nella situazione attuale ho quindi preso la decisione di vendere il club, poiché ritengo che ciò sia nel migliore interesse del club, dei tifosi, dei dipendenti, nonché degli sponsor e dei partner del club. La vendita del club non sarà accelerata ma seguirà il giusto processo. Non chiederò alcun prestito da rimborsare. Per me non si tratta mai di affari né di soldi, ma di pura passione per il gioco e per il club".