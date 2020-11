4 novembre 1992: ecco il primo gol di Boban con la maglia del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 4 novembre di 28 anni fa, Zvonimir Boban segnava il suo primo gol con la maglia rossonera del Milan.

La partita in questione era contro lo Slovan Liberec a San Siro finita 4-0 per il Diavolo. Il match valido per la Coppa Campioni 1992/1993 fu sbloccato proprio dal croato. Il di Fabio Capello conduceva già 2-0 dopo 30 minuti di gioco grazie ai gol di Boban appunto, e Frank Rijkaard. Nella ripresa, completarono l’opera Marco Simone e Jean Pierre Papin. Boban, da calciatore ha vestito la maglia rossonera per 9 stagioni segnando 30 gol in 251 partite giocate. Questa contro lo Slovan Liberec rappresenta la sua prima assoluta con i rossoneri. A fine stagione, il Milan arrivò secondo in quell’edizione di Champions, alle spalle del Marsiglia che vinse la coppa.