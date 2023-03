Udinese-Milan, Dacia Arena sold out: presenti tremila milanisti | News

Pubblico delle grandi occasioni questa sera alla 'Dacia Arena' di Udine. Alle 20.45 scenderanno in campo Udinese e Milan per quella che sarà la gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Come riporta Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport' e inviato sul Milan, ci saranno circa tremila tifosi rossoneri allo stadio della squadra friulana. Sarà l'ennesima dimostrazione d'amore dei tifosi del Milan nei confronti della squadra di Stefano Pioli, i quali sono supportati sempre e ovunque giochino. Milan, Fedele: "Sto prenotando il volo per Istanbul, è l'anno del Napoli"