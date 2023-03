Tottenham-Milan, Maignan: “Ho sofferto tanto. Tutti in Europa sanno cosa siamo”

Il giocatore rossonero Mike Maignan ha parlato ai microfoni di Sky al termine di Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2022-2023 svoltasi al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Sono felice, serata che abbiamo preparato molto bene e con tanta concentrazione. Sono contento perché sono tornato a giocare e per i tifosi del Milan, ma anche per il club: Champions obiettivo che abbiamo ogni anno ed era da tanto che non si giocava a questi livelli".