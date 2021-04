SuperLega, Cottarelli: “Sanzioni? Hanno già fatto figuraccia, non mi accanirei”

Il noto economista Carlo Cottarelli, ai microfoni di 'Sky Sport', non ha risparmiato le critiche ai club coinvolti nel progetto SuperLega

Il noto economista Carlo Cottarelli, ai microfoni di 'Sky Sport', non ha risparmiato le critiche ai club coinvolti nel progetto SuperLega. Queste le dichiarazioni: "Non so se sia stata una mossa disperata, anche perché non era improvvisata. È stata sicuramente sbagliata perché volevano riportare il mondo al periodo precedente alla rivoluzione francese, con 15 squadre che avrebbero giocato di diritto in questa Lega e 5 squadre scelte da loro in aggiunta, contro lo spirito sportivo e la meritocrazia. Non so se i dirigenti vivano in un mondo tutto loro, ma è stato un errore clamoroso. Ci sono esempi di società virtuose come il Bayern, che hanno i conti a posto e vincono. Non sono tutte in crisi e indebitate. Il calcio è un mercato globale, si può considerare anche il salary cap e calmierare le commissioni dei procuratori. Sanzioni? Lascerei perdere questa strada, hanno già fatto una figuraccia e non mi accanirei ulteriormente, purché non proseguano con questa idea". Segui con noi il live testuale di Lazio-Milan