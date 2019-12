Serie A, giudice sportivo: 3 giornate a Bentancur

ULTIME NEWS – Stangata per Rodrigo Bentancur della Juventus che espulso in Supercoppa Italiana ha rimediato 3 giornate di squalifica. Gli altri squalificati per una giornata sono Caprari, che salterà il match contro il Milan, Bremer, Luis Alberto, Lucas Leiva, Pisacane, Ansaldi, Calderoni e Gagliolo. Un turno di stop anche a Eugenio Corini, tecnico del Brescia. Entrano in diffida i due rossoneri Musacchio e Romagnoli.

