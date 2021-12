Serie A, dal 10 gennaio obbligo di Green Pass rafforzato | News

L'obbligo di Green Pass rafforzato entrerà in vigore dal 10 gennaio: nessuna eccezione nemmeno per i calciatori della Serie A

Il mondo del calcio, e non solo, continua ad essere colpito dal Covid. In Italia si va verso l'obbligo di vaccinazione, mentre il Dipartimento per lo sport del governo italiano ha pubblicato le FAQ (risposte alle domande più frequenti) sulle disposizioni inerenti le misure di contenimento del coronavirus. A partire dal 10 gennaio, dunque, bisognerà possedere obbligatoriamente il 'Green Pass rafforzato' che si potrà ottenere dopo essere stati vaccinati oppure guariti dal Covid. La certificazione verde permetterà di accedere a palestre, piscine, sport di squadra al chiuso e spogliatoi, dunque è un tema che riguarda anche il calcio. Come si legge nel testo, non verrà fatta alcuna eccezione nemmeno per i calciatori di Serie A e atleti professionisti di qualsiasi tipo di sport.