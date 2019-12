Scaroni: “Kilpin ha trasferito al Milan un DNA da combattenti”

NEWS MILAN – Il Presidente Paolo Scaroni ha parlato del fondatore del Milan, Herbert Kilpin, nell’occasione dell’intitolazione della rotatoria a lui dedicata nei pressi di ‘Casa Milan‘.

Queste le dichiarazioni di Scaroni, riportate dal sito web ufficiale del club rossonero, ‘acmilan.com‘. “Kilpin è stato capace di trasferire al nostro Club un DNA da combattenti, nati per un calcio vincente e di qualità. Ha saputo infondere un profondo senso di ambizione e di innovazione. Non è, quindi, un caso se il Milan ha iniziato a vincere dopo soli due anni dalla sua Fondazione regalando ai tanti tifosi presenti oggi nel mondo numerosi successi. Ringrazio, a nome del Club e di tutti i milanisti, l’Amministrazione comunale, presente con l’Assessore Filippo Del Corno, per averci permesso di condividere con gli eredi del nostro fondatore questo importante tributo”.

All’evento ha parlato anche l’amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Ivan Gazidis: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

