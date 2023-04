Roma-Milan, Maignan un fattore contro le torri giallorosse

S tefano Pioli , si legge, ieri è stato chiaro: «Inutile tornare troppo indietro, meglio concentrarsi sulla prossima gara». Vero, ma il ricordo di quanto accaduto a San Siro la sera dell’8 gennaio e quello che scaturì quel blackout di sei minuti fra il 42’ e il 48’ della ripresa, è ancora vivo nella memoria di tutti i tifosi del Milan. Perché se provare a contendere lo scudetto al Napoli era già di per sé un’ardua impresa, la crisi in cui cadde il Milan dopo il 2-2 della Roma a Milano tolse definitivamente ogni residua speranza. Le armi per fare male al Milan, ancora da angolo o palla inattiva, ci sono . I tre difensori, Cristante e Matic a metà campo: tutti ottimi colpitori di testa. Pioli ha ribadito il concetto dell’attenzione che dovrà tenere la squadra, ma in questa settimana, libera di impegni, il tecnico emiliano si è soffermato spesso in allenamento sulla difesa dei calci piazzati, che si tratti di angoli o punizioni laterali.

Per questo, continua Tuttosport, Pioli ha lavorato attentamente in settimana su questi particolari, per creare una sorta di contraerei per contrastare le torri romane (Kjaer e Giroud torneranno molto utili). Il Milan, dopo aver subito diversi gol da palla inattiva nella prima metà di stagione - oltre ai due con la Roma, Becao in Milan-Udinese 4-2; Fofana in Chelsea-Milan 3-0; Djidji in Torino-Milan 2-1; Baschirotto in Lecce-Milan 2-2 e Berardi in Milan-Sassuolo 2-5; più un paio di reti in Supercoppa con l'Inter nati da situazioni da fermo -, da febbraio si è assestato. E non è un caso che questo miglioramento sia coinciso col ritorno in porta di Maignan, abilissimo in uscita e nel guidare la propria retroguardia.