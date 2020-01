Verso Milan-Sampdoria, Ibrahimovic non sarà a disposizione di Pioli

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fornisce dei dettagli sul ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic.

Stando alle ultime indiscrezioni Ibrahimovic sarà lunedì a San Siro per salutare i tifosi, ma non sarà a disposizione per giocare, in quanto gli serviranno un paio di giorni per prendere confidenza con la nuova realtà: la data più probabile del debutto è quella del 15 gennaio, giorno degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Spal. Intanto Maldini ha effettuato un discorso molto importante alla squadra, continua a leggere >>>

