Verso Milan-Juventus, Ibrahimovic contro Ronaldo: ecco com’è finita in passato

ULTIME NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic contro Cristiano Ronaldo è l’avvincente sfida nella sfida che avrà luogo questa sera a San Siro, in occasione di Milan-Juventus di Coppa Italia. I due fuoriclasse si sono sfidati, tra club e Nazionale, dieci volte in carriera, dando vita a duelli memorabili. Come in Portogallo-Svezia del 2013, partita che terminò per 3-2 a favore dei lusitani con la tripletta di Cristiano Ronaldo e la doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è, però, indietro rispetto al portoghese in queste speciale sfida, che lo vede primeggiare soltanto una volta contro le cinque del numero 7 bianconero: completano il bilancio 4 pareggi. Intanto ecco la preview del match di questa sera, continua a leggere >>>

