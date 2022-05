Verona-Milan, successo da Scudetto? Calciomercato, un’idea dal Barça

Tanto spazio per il Milan di Stefano Pioli sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Il Diavolo, infatti, ha vinto sul campo dell'Hellas Verona rilanciandosi in vetta alla classifica di Serie A. Mancano, adesso, 4 punti per vincere lo Scudetto. Ma il calciomercato occupa allo stesso modo i pensieri dei tifosi rossoneri. Vediamo, dunque, news più interessanti pubblicate su 'PianetaMilan.it' nel corso della mattinata di oggi, lunedì 9 maggio 2022.