Udinese-Milan, Ibrahimovic alla ricerca del record di Costacurta

Udinese-Milan, Ibrahimovic alla ricerca del record

Billy Costacurta, si legge, nel maggio 2007, lasciò il Milan e il calcio segnando su rigore all'Udinese. A 41 anni e 25 giorni, resta il gol più vecchio nella storia della A. Ibrahimovic però questa sera, sempre contro l'Udinese, avrà un'altra occasione, la più grande, per superare Costacurta e diventare il più vecchio marcatore del campionato. I minuti di autonomia sono 45, al massimo 60, ma il Milan spera di farseli bastare. Il Milan sarà sostanzialmente quello delle ultime partite, con Ibrahimovic al posto di Giroud squalificato. Bennacer sembrerebbe favorito su Krunic e un dubbio su Theo Hernandez, che ieri non è stato bene. Se peggiorerà, pronto Ballo-Touré. In difesa non cambia nulla, con il trio Tomori, Thiaw e Kalulu davanti a Maignan.