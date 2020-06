TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 28 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, domenica 28 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il quotidiano torinese mette in primo piano la brutta sconfitta subita dal Torino sul campo del Cagliari, mentre in alto attenzione rivolta alle visite mediche di Arthur, nuovo acquisto della Juventus. Il Milan, invece, prova l’assalto alla Roma nello scontro diretto in scena oggi pomeriggio alle 17:15.

