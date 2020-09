ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 9 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano un’intervista all’ex attaccante della Juventus David Trezeguet. A sinistra, il noto quotidiano riporta la situazione rinnovo di Gianluigi Donnarumma: il Milan deve fare uno sforzo per trattenerlo.