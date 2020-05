TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 6 maggio 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 6 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano viene evidenziato il ritorno in campo di alcuni giocatori della Juventus per gli allenamenti, da svolgere seguendo dei rigidi protocolli di sicurezza. In alto a destra, invece, viene riportato l’interesse rossonero (in particolare di Gazidis) per Dominik Szoboszlai, talentuoso centrocampista del Salisburgo. Sarà lui il primo colpo del nuovo Milan?

