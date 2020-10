TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 4 ottobre 2020

La prima pagina di oggi di Tuttosport

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 4 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. L’ASL non fa partire il Napoli per Torino a causa della positività di Elmas e Zielinski, si teme un caso Genoa. La Juventus non ci sta e dichiara che scenderà in campo. Per quanto riguarda il Milan occhio al mercato, con la pista Kabak che si infiamma e con Stefano Pioli che ‘scalda’ Hauge.

